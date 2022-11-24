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AH股新聞

24/11/2022 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒２５％，降準吹風惟成交量急降

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國務院常務會議提到「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保
持流動性合理充裕」，引發降準預期。盡管中國將啟降準，那邊廂美聯儲會議記錄預示即將放緩
加息，滬綜指仍然高開低走，曾收復三千一但無法企穩，地產股受政策刺激獨力難支，午後市況
偏悶，全日收跌０﹒２５％，報３０８９﹒３１點，深成指跌０﹒１５％，創業板指升
０﹒２１％。
　　市況不佳亦可從交投見到，兩市全日成交７４８７億元（人民幣．下同），按日減少
９﹒９％，是一個月以來新低，陸股通淨流入逾１２億元。
　　內地疫情持續擴散，昨日新增本土確診及無症狀感染合計３１４４４宗，是疫情大流行以來
新高，「放開」聲浪不再，地方防疫措施不斷加碼，動態清零政策遭遇嚴峻考驗。惠譽評級發表
報告認為，「動態清零」防疫政策已對商業信心和消費趨勢產生重大影響，這一政策下的多項措
施會持續至２０２３年。惠譽又指，在剛剛閉幕「二十大」中強調了非經濟目標的重要性，這一
政策導向可能會對未來經濟增長及生產力帶來影響。而房地產行業是今年經濟增長的另一大阻力

　　疫情對中國經濟打擊仍陸續有來，當局出手提振經濟。中金預計人行１２月上旬降準
０﹒２５－０﹒５個百分點，釋放資金５０００億－１００００億元，但不排除會部分置換於
１２月１６日到期的５０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），同時有可能降息；匯豐預計將於今
季降準０﹒２５個百分點，但不會降息。
　
＊藥股再炒過，地產股利好又來＊
　
　　從感染數字來看，中國疫情來到大流行以來最嚴峻一刻，各地封控措施升級，一線城市封控
持續，多個二三線城市仿效上海，「一刀切」式限制進城人士出行。新冠藥概念股昨日（２３日
）回調，今日重新上升，科興製藥（滬：６８８１３６）、以嶺藥業（深：００２６０３）、聖
泉集團（滬：６０５５８９）集體漲停，維康藥業（深：３００８７８）升９％，熱景生物
（滬：６８８０６８）升８﹒３％。另外，美國再延長中國防疫醫療產品３０１關稅豁免期９０
天。
　　人行、銀保監發布「金融１６條」，明確從滿足融資需求、放貸保交樓、鼓勵房企與債權人
溝通等方面助房地產行業平穩過渡，通知還提到要因城施策支持剛性和改善性住房需求。一系列
通知利好地產股，中交地產（深：０００７３６）漲停，新城控股（滬：６０１１５５）升
６﹒８％，陽光城（深：０００６７１）升５﹒１％，信達地產（滬：６００６５７）漲４％，
萬科Ａ（深：０００００２）再獲銀行授信，股價漲３﹒４％。
　
＊四大行疲軟，鋰礦概念炒作＊
　
　　寬鬆訊號燃點，惟降準放水的同時，銀行要肩負起救房企的重任，金融板塊表現平平，建設
銀行（滬：６０１９３９）軟０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌０﹒２％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒４％。
　　天價鋰礦重回拍賣平台，於明日１０時起進行公開拍賣，由於目前電池級碳酸鋰價格已經是
今年初的兩倍有多，預計今次拍賣戰將更為焦灼。鋰價再有炒作空間，概念股走高，天鐵股份
（深：３００５８７）漲７﹒６％，藏格礦業（深：０００４０８）升４﹒４％，道氏技術
（深：３００４０９）升４﹒２％，鞍重股份（深：００２６６７）走高２﹒９％，川恒股份
（深：００２８９５）升１﹒８％，中礦資源（深：００２７３８）揚１﹒４％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７５６﹒８１　　－０﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０８９﹒３１　　－０﹒２５　　　　３０８１﹒９０　　
　　深證綜合指數　　１９９８﹒１４　　＋０﹒１３　　　　４３９８﹒６９　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８９﹒１６　　－０﹒０５　　　　　１﹒５３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２４﹒０１　　－０﹒０３　　　　　０﹒３０　　　　
　　上證１８０指數　８０３４﹒９０　　－０﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５７９６﹒０１　　＋０﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０９５６﹒６８　－０﹒１５　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２３６２﹒９６　　＋０﹒４２　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２３３５﹒５２　　－０﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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