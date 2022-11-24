《經濟通通訊社２４日專訊》國務院常務會議提到「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保

持流動性合理充裕」，引發降準預期。盡管中國將啟降準，那邊廂美聯儲會議記錄預示即將放緩

加息，滬綜指仍然高開低走，曾收復三千一但無法企穩，地產股受政策刺激獨力難支，午後市況

偏悶，全日收跌０﹒２５％，報３０８９﹒３１點，深成指跌０﹒１５％，創業板指升

０﹒２１％。

市況不佳亦可從交投見到，兩市全日成交７４８７億元（人民幣．下同），按日減少

９﹒９％，是一個月以來新低，陸股通淨流入逾１２億元。

內地疫情持續擴散，昨日新增本土確診及無症狀感染合計３１４４４宗，是疫情大流行以來

新高，「放開」聲浪不再，地方防疫措施不斷加碼，動態清零政策遭遇嚴峻考驗。惠譽評級發表

報告認為，「動態清零」防疫政策已對商業信心和消費趨勢產生重大影響，這一政策下的多項措

施會持續至２０２３年。惠譽又指，在剛剛閉幕「二十大」中強調了非經濟目標的重要性，這一

政策導向可能會對未來經濟增長及生產力帶來影響。而房地產行業是今年經濟增長的另一大阻力

。

疫情對中國經濟打擊仍陸續有來，當局出手提振經濟。中金預計人行１２月上旬降準

０﹒２５－０﹒５個百分點，釋放資金５０００億－１００００億元，但不排除會部分置換於

１２月１６日到期的５０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），同時有可能降息；匯豐預計將於今

季降準０﹒２５個百分點，但不會降息。



＊藥股再炒過，地產股利好又來＊



從感染數字來看，中國疫情來到大流行以來最嚴峻一刻，各地封控措施升級，一線城市封控

持續，多個二三線城市仿效上海，「一刀切」式限制進城人士出行。新冠藥概念股昨日（２３日

）回調，今日重新上升，科興製藥（滬：６８８１３６）、以嶺藥業（深：００２６０３）、聖

泉集團（滬：６０５５８９）集體漲停，維康藥業（深：３００８７８）升９％，熱景生物

（滬：６８８０６８）升８﹒３％。另外，美國再延長中國防疫醫療產品３０１關稅豁免期９０

天。

人行、銀保監發布「金融１６條」，明確從滿足融資需求、放貸保交樓、鼓勵房企與債權人

溝通等方面助房地產行業平穩過渡，通知還提到要因城施策支持剛性和改善性住房需求。一系列

通知利好地產股，中交地產（深：０００７３６）漲停，新城控股（滬：６０１１５５）升

６﹒８％，陽光城（深：０００６７１）升５﹒１％，信達地產（滬：６００６５７）漲４％，

萬科Ａ（深：０００００２）再獲銀行授信，股價漲３﹒４％。



＊四大行疲軟，鋰礦概念炒作＊



寬鬆訊號燃點，惟降準放水的同時，銀行要肩負起救房企的重任，金融板塊表現平平，建設

銀行（滬：６０１９３９）軟０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒２％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒４％。

天價鋰礦重回拍賣平台，於明日１０時起進行公開拍賣，由於目前電池級碳酸鋰價格已經是

今年初的兩倍有多，預計今次拍賣戰將更為焦灼。鋰價再有炒作空間，概念股走高，天鐵股份

（深：３００５８７）漲７﹒６％，藏格礦業（深：０００４０８）升４﹒４％，道氏技術

（深：３００４０９）升４﹒２％，鞍重股份（深：００２６６７）走高２﹒９％，川恒股份

（深：００２８９５）升１﹒８％，中礦資源（深：００２７３８）揚１﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３７５６﹒８１ －０﹒４４

上證綜合指數 ３０８９﹒３１ －０﹒２５ ３０８１﹒９０

深證綜合指數 １９９８﹒１４ ＋０﹒１３ ４３９８﹒６９

上證Ｂ股指數 ２８９﹒１６ －０﹒０５ １﹒５３

深證Ｂ股指數 １１２４﹒０１ －０﹒０３ ０﹒３０

上證１８０指數 ８０３４﹒９０ －０﹒５４

上證３８０指數 ５７９６﹒０１ ＋０﹒２２

深證成份指數 １０９５６﹒６８ －０﹒１５

中小創新指數 ２３６２﹒９６ ＋０﹒４２

深圳創業板指數 ２３３５﹒５２ －０﹒２１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

