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AH股新聞

24/11/2022 11:36

《滬股通》上證１８０半日跌０﹒３５％，上證３８０升０﹒２５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒３５％，報８０４９﹒７８點，上
證３８０指數半日升０﹒２５％，報５７９７﹒７７點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０３﹒８２億元，用１６﹒１８
億元或３﹒１％。
　　人行、銀保監發布通知從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方
面提出１６項具體措施。雖然今次出台一系列通知並沒有真金白銀給予支持，但對資本市場而言
已經足夠利好，信達地產（滬：６００６５７）漲３﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）升
近２％。
　　國務院常務會議指出，要適時適度運用降準等貨幣政策工具。彭博經濟學家分析，在此類聲
明發布後，人民銀行通常會在幾天內降準，因此最早宣布下調存準率的時間窗口是今日。銀行股
高開後轉跌，中信銀行（滬：６０１９９８）跌０﹒６％，招商銀行（滬：６０００３６）跌
０﹒２％。
　　中國的煤炭產量勢將連續第六年攀升，創下紀錄新高。中國政府採取行動，確保最大礦商和
煤炭消費企業的供應，進而推動煤價進一步下跌。煤炭板塊今早低開後回升，潞安環能
（滬：６０１６９９）、華陽股份（滬：６００３４８）漲３﹒５％，兗礦能源
（滬：６００１８８）揚１﹒３％，中國神華升１﹒３％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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