《經濟通通訊社２４日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒３５％，報８０４９﹒７８點，上

證３８０指數半日升０﹒２５％，報５７９７﹒７７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０３﹒８２億元，用１６﹒１８

億元或３﹒１％。

人行、銀保監發布通知從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方

面提出１６項具體措施。雖然今次出台一系列通知並沒有真金白銀給予支持，但對資本市場而言

已經足夠利好，信達地產（滬：６００６５７）漲３﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）升

近２％。

國務院常務會議指出，要適時適度運用降準等貨幣政策工具。彭博經濟學家分析，在此類聲

明發布後，人民銀行通常會在幾天內降準，因此最早宣布下調存準率的時間窗口是今日。銀行股

高開後轉跌，中信銀行（滬：６０１９９８）跌０﹒６％，招商銀行（滬：６０００３６）跌

０﹒２％。

中國的煤炭產量勢將連續第六年攀升，創下紀錄新高。中國政府採取行動，確保最大礦商和

煤炭消費企業的供應，進而推動煤價進一步下跌。煤炭板塊今早低開後回升，潞安環能

（滬：６０１６９９）、華陽股份（滬：６００３４８）漲３﹒５％，兗礦能源

（滬：６００１８８）揚１﹒３％，中國神華升１﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

