《經濟通通訊社２４日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５４％，報８０３４﹒９點，上

證３８０指數收升０﹒２２％，報５７９６﹒０１點。

白酒股午後跌幅加大，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒９％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌１﹒７％，今世緣（滬：６０３３６９）跌近１％，舍得酒業

（滬：６００７０２）挫２﹒４％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌０﹒６％，水井坊

（滬：６００７７９）跌逾１％，口子窖（滬：６０３５８９）微跌０﹒６％，老白干酒

（滬：６００５５９）跌１﹒１％。

中國的煤炭產量勢將連續第六年攀升，創下紀錄新高。中國政府採取行動，確保最大礦商和

煤炭消費企業的供應，進而推動煤價進一步下跌。煤炭板塊今早低開後回升，潞安環能

（滬：６０１６９９）升２﹒７％，華陽股份（滬：６００３４８）漲３﹒４％，兗礦能源

（滬：６００１８８）揚０﹒３％。

人行、銀保監發布通知從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方

面提出１６項具體措施。雖然今次出台一系列通知並沒有真金白銀給予支持，但對資本市場而言

已經足夠利好，信達地產（滬：６００６５７）漲逾４％，新城控股（滬：６０１１５５）升

６﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

