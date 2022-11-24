《經濟通通訊社２４日專訊》深證成指半日跌０﹒０２％，報１０９７０﹒５４點，深證中

小創新指數半日升０﹒４１％，報２３６２﹒８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２９﹒６５億元，賣盤超買盤，

淨流出９﹒６５億元。

有天價鋰礦重回拍賣平台，而由於目前電池級碳酸鋰價格已經是今年初的兩倍有多，預計今

次拍賣戰將更為焦灼。上游行業賺個盆滿鉢滿，鋰礦概念股走高，道氏技術

（深：３００４０９）升逾５％，天鐵股份（深：３００５８７）升近５％，爭光股份

（深：３０１０９２）走高２﹒５％。

鈉離子電池概念板塊盤中走強，其中，鵬輝能源（深：３００４３８）飆１３﹒８％，多氟

多（深：００２４０７）升一成漲停，永太科技（深：００２３２６）升４﹒３％，天賜材料

（深：００２７０９）升３﹒４％，當升科技（深：３０００７３）升３﹒２％，新宙邦

（深：３０００３７）升２﹒３％，天山鋁業（深：００２５３２）升１﹒５％。

國藥集團子公司中國生物宣布，成功研發了三種針對猴痘的候選ｍＲＮＡ疫苗ＶＧＰｏｘ

１－３。猴痘概念股造好，華大基因（深：３００６７６）升０﹒４％，達安基因

（深：００２０３０）彈０﹒５％，樂普醫療（深：３００００３）升０﹒１％，長春高新

（深：０００６６１）倒跌０﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

