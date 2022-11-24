《經濟通通訊社２４日專訊》深證成指今日收跌０﹒１５％，報１０９５６﹒６８點，深證

中小創新指數收升０﹒４２％，報２３６２﹒９６點。

美國再延長中國防疫醫療產品３０１關稅豁免期９０天。醫藥股走高，以岭藥業

（深：００２６０３）漲停，華潤三九（深：０００９９９）升３﹒４％，康龍化成

（深：３００７５９）升２﹒３％，沃森生物（深：３００１４２）升２﹒１％，智飛生物

（深：３００１２２）升１﹒１％，長春高新（深：０００６６１）升０﹒５％。

有天價鋰礦重回拍賣平台，而由於目前電池級碳酸鋰價格已經是今年初的兩倍有多，預計今

次拍賣戰將更為激烈。上游行業賺個盆滿鉢滿，鋰礦概念股走高，道氏技術

（深：３００４０９）升逾４﹒２％，天鐵股份（深：３００５８７）升７﹒６％，爭光股份

（深：３０１０９２）走高２﹒６％。

鈉離子電池概念板塊盤中走強，其中，鵬輝能源（深：３００４３８）飆１２﹒２％，多氟

多（深：００２４０７）升一成漲停，永太科技（深：００２３２６）升４﹒９％，天賜材料

（深：００２７０９）升３﹒５％，當升科技（深：３０００７３）升２﹒１％，新宙邦

（深：３０００３７）升１﹒６％，天山鋁業（深：００２５３２）升１﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

