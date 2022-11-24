《經濟通通訊社２４日專訊》中國的煤炭產量勢將連續第六年攀升，創下紀錄新高。中國政

府採取行動，確保最大礦商和煤炭消費企業的供應，進而推動煤價進一步下跌。

官媒《中國能源報》稱，受主要礦山加快擴張產能推動，２０２２年原煤產量可能達到４４

億噸。雖然新冠疫情復燃限制了煤炭開採，但政府為確保冬季供應的舉措可能在今年最後兩個月

將單日煤炭產量提升至紀錄高水平，使得全年煤炭產量較２０２１年增加８％。

中國國家發改委在上周的一次會議上要求煤礦企業鎖定更多電煤中長期合同，此舉旨在將秦

皇島交易中心的煤炭價格維持在政府認為合理的區間內，即每噸５７０－７７０元人民幣（８０

至１０８美元），遠低於國際價格。

根據協會數據，中國最大礦商中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）周二（２２日

）將小型礦商的高品位煤炭採購價格下調至接近每噸１１００元人民幣，接近秦皇島港的現貨結

算價。

受需求疲軟影響，中國創紀錄的煤炭產量將拖累煤炭價格，煤炭板塊今早低開後回升，目前

反彈０﹒４％，其中潞安環能（滬：６０１６９９）、山西焦煤（深：０００９８３）、華陽股

份（滬：６００３４８）、兗礦能源（滬：６００１８８）揚近１％，中國神華升０﹒２％，平

煤股份（滬：６０１６６６）升０﹒２％，淮北礦業（滬：６００９８５）升０﹒１％，山煤國

際（滬：６００５４６）升０﹒１％，惟陝西煤業（滬：６０１２２５）跌０﹒３％，中煤能源

（滬：６０１８９８）跌０﹒１％。（ｊｔ）

