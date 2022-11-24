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AH股新聞

24/11/2022 09:50

《Ａ股焦點》外電料人行最快今宣布降準，銀行股穩，招行Ａ揚１％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國暗示將出台更多貨幣政策刺激措施，包括下調存款準備金
率；國務院常務會議指出，要適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。彭博經
濟學家Ｄａｖｉｄ　Ｑｕ稱，在此類聲明發布後，人民銀行通常會在幾天內降準，因此最早下調
存準率的時間窗口是周五（２５日），如果是這樣，人行將需要在周四（２４日）宣布。
　　Ａ場銀行股整體上行，中信銀行（滬：６０１９９８）彈逾１％，招商銀行
（滬：６０００３６）、浦發銀行（滬：６０００００）等升近１％，興業銀行
（滬：６０１１６６）升０﹒５％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒２％。惟四大行走勢
偏軟，農業銀行（滬：６０１２８８）小升０﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌
０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）無升跌，建行（滬：６０１９３９）無升跌。
　　國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續
措施全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎，加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降
準等貨幣政策工具。會議決定向地方派出督導工作組，促前期已出台政策措施切實落地。
（ｊｔ）

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