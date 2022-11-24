《經濟通通訊社２４日專訊》國藥集團子公司中國生物宣布，成功研發了三種針對猴痘的候

選ｍＲＮＡ疫苗ＶＧＰｏｘ １－３。該公司稱，作為全球第一個發表的猴痘特異性ｍＲＮＡ疫

苗，ＶＧＰｏｘ １－３具有獨特的抗原設計，在免疫小鼠上可強烈誘導抗痘病毒特異性抗體，

較現有減毒活病毒疫苗更為安全，而且免疫後能夠更早地產生預防病毒的中和抗體。中國生物上

月稱從患者樣本中成功分離猴痘病毒，開始疫苗藥物相關研究。

國藥股份（滬：６００５１１）現升０﹒８％，報２７﹒３３元人民幣。

其他猴痘概念股同樣造好，萬泰生物（滬：６０３３９２）漲２﹒７％，中國醫藥

（滬：６０００５６）走高１﹒９％，復星醫藥（滬：６００１９６）升１﹒３％，安圖生物

（滬：６０３６５８）升１﹒２％，人福醫藥（滬：６０００７９）升１％，華大基因

（深：３００６７６）升１％，眾生藥業（深：００２３１７）升０﹒８％，達安基因

（深：００２０３０）彈０﹒６％，長春高新（深：０００６６１）升０﹒３％，樂普醫療

（深：３００００３）升０﹒２％。（ｊｔ）

