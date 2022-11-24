《經濟通通訊社２４日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）宣布，已於近

日向英國藥品和保健品管理局（ＭＨＲＡ）提交抗ＰＤ－１單抗藥物特瑞普利單抗的上市許可申

請，用於鼻咽癌和食管鱗癌患者的一線治療。此前，君實生物已向歐洲藥品管理局（ＥＭＡ）提

交了這兩項適應症的上市許可申請。

君實生物Ａ股目前升０﹒８％，報６５﹒４元人民幣；Ｈ股彈１﹒７％，３２﹒７５港元。

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