《經濟通通訊社２４日專訊》國務院常務會議提到「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保

持流動性合理充裕」，而在數日前，人民銀行與銀保監聯合召開了全國性商業銀行信貸工作座談

會，引發放水甚至降準預期。中金發表評論報告，預計國務會議提及降準旨在配合支持年底信貸

發力，緩解近期流動性波動帶來的干擾，預計人行將於１２月上旬降準０﹒２５－０﹒５個百分

點，釋放資金５０００億－１００００億元（人民幣．下同），但不排除會部分置換於１２月

１６日到期的５０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）。

今年９月新發放普惠小微貸款利率４﹒７２％，相比２０２１年底下行３８個基點，而國務

會議提到「引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利」，中金認為可能的方式是通過降低存量小微

企業貸款利率１０－２０個基點，減輕小微企業利息負擔，特別是較早的借款，降低近期疫情對

還款壓力的影響。報告指，在降息方式的選擇上，除了通過ＬＰＲ下調之外，還可能通過銀行直

接調整存量利率的方式實現。

至於按揭利率方面，中金不排除新一輪按揭降息可能性，因當前按揭利率已基本耗盡了現有

政策空間，需要保持對房地產市場的刺激力度，具體方式可能包括下調５年ＬＰＲ、放寬新發放

按揭利率下限，或者直接降低存量按揭利率的方式減輕居民利率負擔，減少提前還貸。（ｅｙ）

