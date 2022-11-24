【ＦＯＣＵＳ】聯儲周四（２４日）凌晨公布１１月會議紀要，一邊警告「經濟明年或衰退

」風險，為３月啟動加息以來首次；另一邊又更新對通脹動力的表述，為「較早前預期更持久」

。當「絕大多數」與會者認為，放慢加息速度或很快恰如其當，主席鮑威爾是否是站在一眾鴿派

對面的極少數另類？



＊自３月啟動加息以來首提衰退風險＊



聯儲４０年以來最激進加息飛車，是否即將減速和抵達終點？響徹雲霄的內部鴿派聲，都在

發出一個聲音：「是」。

繼世界大型企業聯合會上周警告，其領先指標ＬＥＩ顯示美國經濟可能正陷衰退後，聯儲工

作人員的最新經濟展望再指，美國國內實際個人支出增長放緩、全球前景惡化、金融條件收緊，

或令實際經濟活動的基線預測更偏下行風險；經濟在明年某個時候陷入衰退的可能，幾乎等同基

綫情境。換言之，衰退機率接近５０％。

加上幾乎百發百中的衰退警號－－３個月╱１０年期美債殖利率自１０月２５日以來持續倒

挂，放緩加息步伐幾成聯儲內部壓倒性共識（Ａ ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ

ｍａｊｏｒｉｔｙ），除了終端利率預測續回落至

５﹒００１％，大摩甚至押注，明年１月３１日議息將是聯儲本周期最後一次加息。



＊與會者認通脹前景風險仍偏向上行＊



不過，儘管樓市、集裝箱、綜合ＰＭＩ、科企股價等指標均顯示，激進加息正令經濟逐漸降

溫，但就業市場職位空缺高企、消費者支出依然火熱，經濟學家甚至預期超額儲蓄仍可在未來至

少９個月提供支撐。

對此，紀要顯示與會者普遍認為，通脹前景風險仍然偏向上行，且最近的表現比預期的更高

、更持久。「一些」與會者更指，地緣政治或令能源價格再次大幅上漲；就業市場持續緊張或導

致工－價格螺旋，盡管現時並未形成。

回顧近期聯儲多位重量級成員的發言，領銜大多數鴿派的料是二把手布雷納德；而不忘鷹派

敲打的，料正正是對抗通脹悍將沃爾克津津樂道的主席鮑公。如同紀要續指，隨著貨幣正常接近

足夠限制性水平，加息速度即「多快」已不再重要，鮑公會否捍衛他口中的「Ｈｉｇｈｅｒ

ｆｏｒ Ｌｏｎｇｅｒ」，還是隨大流轉向，下周三（３０日）他將於智庫布魯金斯學會發表的

講話，頗為關鍵。

