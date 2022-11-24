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AH股新聞

24/11/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒０１億元，買港交所沽建行

　　《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指高開３６點，報１７４６０點。最高升
２１６點報１７６４０點，最低跌４８點報１７３７５點。恒指收報１７５２３點，升９９點或
０﹒５７％。
　　北水全日淨流出２﹒０１億元，減少９６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是香港交易所
（００３８８）、快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是建設銀
行（００９３９）、李寧（０２３３１）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交９６３﹒１２億元減少２４﹒３％。其中港股通成交２９０﹒６億元，佔總成交
３０﹒２％。
　　香港交易所升１﹒３３％報２８８﹒６元，北水淨買入１﹒６億元；快手升５﹒６７％報
５３﹒１元，北水淨買入１﹒２億元；中國移動升０﹒３９％報５１﹒１元，北水淨買入０﹒７
億元。
　　建設銀行無升跌報４﹒５９元，北水淨賣出１﹒９億元；李寧跌１﹒２１％報５３﹒２元，
北水淨賣出１﹒６億元；中國神華升１﹒８％報２２﹒６５元，北水淨賣出１﹒６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　１﹒６１
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒１８
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　０﹒６９
　　碧桂園　　　（０２００７）　　　　　　０﹒６５
　　康希諾生物　（０６１８５）　　　　　　０﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－１﹒９２
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒６５
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－１﹒６１
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－１﹒４５
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－１﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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