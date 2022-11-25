《經濟通通訊社２５日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）注意到部分媒體

有關天津疫苗生產企業新冠疫苗生產及運輸情況的報道，該公司作澄清指研發生產的吸入用重組

新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體）作為加強針被納入緊急使用後，公司高度重視生產能力及

運輸能力的相關工作，目前達到每天產能１５０萬人份，可實現運力達每天１００萬人份，非「

每天會有至少１００萬人份運往全國」。（ｍｈ）

