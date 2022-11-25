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AH股新聞

25/11/2022 13:46

《Ａ股報告》瑞銀證券將Ａ股日常消費、公用事業板塊上調至看好

　　《經濟通通訊社２５日專訊》瑞銀證券投資總監辦公室最新發布的報告指，已將Ａ股日常消
費股上調至看好，為潛在的重新開放進行保守布局。白酒在日常消費板塊中佔比不小，疫情封控
期間對白酒消費帶來影響。重新開放計劃應會繼續推進，從而推動消費回升。隨著經濟復甦及社
會活動恢復，私人和企業消費應會回升。因此，日常消費板塊應會從中獲益，並將跑贏整體市場

　　同時，瑞銀還已將Ａ股公用事業板塊上調至看好，因為Ａ股公用事業股具有防御性，在國內
經濟放緩的情況下往往會表現優異。政策風險也應可控，因為該行業的三分之二由水電、風能、
太陽能和核能等可再生能源供貨商組成。因此，預計短期內該行業將跑贏整體Ａ股大市。
　　瑞銀維持對Ａ股小盤股的偏好，以為經濟緩慢而漸進復甦做準備。鑑於信貸環境持續寬鬆，
清零政策持續及中國不太可能加息，這種背景應繼續支持生產相關行業（在Ａ股小盤股中佔比較
高），而不是金融和消費行業（在Ａ股大盤股佔比較高）。　
　　瑞銀也繼續看好境內人民幣信用債。由於銀行間融資利率相對較低且信貸脈衝不斷增強，自
３月以來投資級債券和高收益債券相對於國債的利差收窄。即使估值吸引力下降，瑞銀仍認為，
在低利率環境下信用債能為投資者提供良好且穩定的息差收益。（ｌｃ）

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