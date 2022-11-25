《經濟通通訊社２５日專訊》人社部今日宣布個人養老金制度啟動實施，在北京、上海、廣

州、西安、成都等３６個先行城市或地區可通過國家社會保險公共服務平台、全國人社政務服務

平台、電子社保卡等全國統一線上服務入口或商業銀行等渠道建立個人養老金帳戶，通過商業銀

行開立個人養老金資金帳戶。上述兩個帳戶開立後就可向資金帳戶繳費、購買個人養老金產品，

包括儲蓄存款、理財產品、商業養老保險和公募基金等，年繳納上限１２０００元人民幣，繳費

即可享受稅費優惠。

個人養老金是個人自願參加、市場化運營的補充養老保險制度。首批獲准開辦個人養老金業

務的金融機構包括６家國有大型商業銀行、１２家股份制銀行、５家城市商業銀行、１１家理財

公司、１４家證券公司、７家獨立基金銷售機構和６家保險公司等。

今日下午起，首批２３家入圍個人養老金帳戶的銀行就可開通個人養老金帳戶。這些銀行包

括：工農中建交郵儲六大國有銀行、中信、光大、華夏、民生、招商、興業、平安、廣發、浦發

、浙商、渤海、恒豐等１２家股份制銀行、以及北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南

京銀行等５家城商行。（ｌｃ）

