《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）宣布，公司向
專業投資者公開發行面值總額不超過１５０億元人民幣永續次級公司債券的註冊申請。批覆的有
效期為２４個月。公司可在批覆的有效期內分期發行永續次級公司債券。（ｈｙ）
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25/11/2022 17:45
《國企紅籌》中國銀河發行永續次級公司債券獲中證監註冊批覆
《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）宣布，公司向
專業投資者公開發行面值總額不超過１５０億元人民幣永續次級公司債券的註冊申請。批覆的有
效期為２４個月。公司可在批覆的有效期內分期發行永續次級公司債券。（ｈｙ）
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