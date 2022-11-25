《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）宣布，公司向

專業投資者公開發行面值總額不超過１５０億元人民幣永續次級公司債券的註冊申請。批覆的有

效期為２４個月。公司可在批覆的有效期內分期發行永續次級公司債券。（ｈｙ）

