《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



降準信號釋放，政策加力穩經濟

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日前召開的國務院常務會議指出，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。專

家表示，加大金融支持實體經濟力度，降準的必要性和緊迫性在提升。四季度經濟在全年份量最

重，應抓住時間窗口推動經濟回穩向上。



項目建設掀熱潮，穩投資打響年末收官戰

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１１月以來，多地搶抓黃金施工期，加速推進項目建設進度。業內人士認為，在儲備性、接續性

政策加持下，全年基建投資增速有望進一步提升，對穩經濟作用將進一步增強。



政策落地顯效，民間投資提速可期

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近期，鼓勵民間投資政策舉措持續加力。專家表示，隨著相關政策舉措落地顯效，民間投資預期

短期內有望改善，增速有望回穩向上。由於一些措施將產生長期效應，民間投資加快將增強經濟

潛在增長動力。





《上海證券報》



銀行業快速落實１６條支持房企融資

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銀保監會相關部門負責人２４日表示，在金融支持房地產１６條發布後，６家大型銀行專題研究

細化措施，進一步加大工作力度，促進房地產市場平穩健康發展；１２家股份制銀行也進行細化

部署，目前一些工作已經取得階段性進展。



促進上市公司與國民經濟匹配性顯著提升

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《推動提高上市公司質量三年行動方案（２０２２－２０２５）》已於近日發布。專家認為，新

一輪提高上市公司質量三年行動方案出台及實施，將促進上市公司群體與國民經濟的匹配性顯著

提升，推動科技創新更好成為資本市場主線。



跨境電子商務綜合試驗區再擴圍

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國務院日前同意在３３個城市和地區增設跨境電商綜試區。國務院明確，對跨境電商綜試區內跨

境電子商務零售出口的貨物，實行按規定免徵增值稅和消費稅等支持政策。





《證券時報》



國有大行閃電授信逾萬億馳援房企發展

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交通銀行、農業銀行、中國銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行日前相繼與房企簽訂戰略合作

協議。根據公開信息整理，郵儲銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行對各房企授予的信貸額度

累計已達１２７５０億元人民幣。



樓市政策暖風頻吹，地產銀行多方受益

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１１月以來，樓市政策暖風頻吹，在緩解房企融資缺口壓力的同時，也利好銀行業信貸投放回暖

與資產質量隱憂消減。工行、中行、農行、交行、郵儲銀行等多家大行近日宣布與房地產企業簽

署戰略合作協議，提供逾萬億大額授信。



降準在即資金價格走低

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雖然人行在本周連續淨回籠，但銀行間市場資金價格仍較上周明顯回落。Ｗｉｎｄ數據顯示，

１１月２４日，銀行間存款類機構７天期回購加權平均利率已從１１月１７日的高點２﹒１１％

回落至１﹒８％附近。（ｌｃ）

