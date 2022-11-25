《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
降準信號釋放，政策加力穩經濟
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日前召開的國務院常務會議指出，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。專
家表示，加大金融支持實體經濟力度，降準的必要性和緊迫性在提升。四季度經濟在全年份量最
重，應抓住時間窗口推動經濟回穩向上。
項目建設掀熱潮，穩投資打響年末收官戰
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１１月以來，多地搶抓黃金施工期，加速推進項目建設進度。業內人士認為，在儲備性、接續性
政策加持下，全年基建投資增速有望進一步提升，對穩經濟作用將進一步增強。
政策落地顯效，民間投資提速可期
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近期，鼓勵民間投資政策舉措持續加力。專家表示，隨著相關政策舉措落地顯效，民間投資預期
短期內有望改善，增速有望回穩向上。由於一些措施將產生長期效應，民間投資加快將增強經濟
潛在增長動力。
《上海證券報》
銀行業快速落實１６條支持房企融資
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銀保監會相關部門負責人２４日表示，在金融支持房地產１６條發布後，６家大型銀行專題研究
細化措施，進一步加大工作力度，促進房地產市場平穩健康發展；１２家股份制銀行也進行細化
部署，目前一些工作已經取得階段性進展。
促進上市公司與國民經濟匹配性顯著提升
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《推動提高上市公司質量三年行動方案（２０２２－２０２５）》已於近日發布。專家認為，新
一輪提高上市公司質量三年行動方案出台及實施，將促進上市公司群體與國民經濟的匹配性顯著
提升，推動科技創新更好成為資本市場主線。
跨境電子商務綜合試驗區再擴圍
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國務院日前同意在３３個城市和地區增設跨境電商綜試區。國務院明確，對跨境電商綜試區內跨
境電子商務零售出口的貨物，實行按規定免徵增值稅和消費稅等支持政策。
《證券時報》
國有大行閃電授信逾萬億馳援房企發展
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交通銀行、農業銀行、中國銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行日前相繼與房企簽訂戰略合作
協議。根據公開信息整理，郵儲銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行對各房企授予的信貸額度
累計已達１２７５０億元人民幣。
樓市政策暖風頻吹，地產銀行多方受益
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１１月以來，樓市政策暖風頻吹，在緩解房企融資缺口壓力的同時，也利好銀行業信貸投放回暖
與資產質量隱憂消減。工行、中行、農行、交行、郵儲銀行等多家大行近日宣布與房地產企業簽
署戰略合作協議，提供逾萬億大額授信。
降準在即資金價格走低
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雖然人行在本周連續淨回籠，但銀行間市場資金價格仍較上周明顯回落。Ｗｉｎｄ數據顯示，
１１月２４日，銀行間存款類機構７天期回購加權平均利率已從１１月１７日的高點２﹒１１％
回落至１﹒８％附近。（ｌｃ）
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