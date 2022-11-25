《經濟通通訊社２５日專訊》光伏龍頭隆基綠能（滬：６０１０１２）於１１月２４日調整

單晶硅片價格，單晶硅片Ｐ型Ｍ６ １５５ ｍ厚度（１６６╱２２３ｍｍ）的價格由７﹒５４

元（人民幣．下同）下調至７﹒４２元，下調幅度為１﹒５９％。

此外，ＰＶ ｉｎｆｏｌｉｎｋ２３日報價顯示，本周單晶致密料均價由３０３元╱ｋｇ下

降至３０２元╱ｋｇ，降幅０﹒３％。近期硅料價格繼續高位持穩，這是年內首次出現下降。

東海證券最新研報指，硅料價格周期主要受光伏周期影響，上下游擴產時間不一致造成嚴重

供需錯配。隨著硅料持續放量，觀望情緒增加。剛需上，下游長單及新增硅片拉晶產能成為價格

支撐力。但散單等開始保持觀望態勢，簽單節奏放緩。同時進口硅料價格自８月開始下滑，顯示

出國內供需結構改善。隨著硅料產量逐月抬升，預計年底有望迎來價格拐點。

隆基綠能跌２﹒３％，報４６﹒１元。其他光伏上游股亦跌，大全能源

（滬：６８８３０３）、天賜材料（深：００２７０９）、合盛硅業（滬：６０３２６０）、三

孚股份（滬：６０３９３８）跌超過３％，回天新材（深：３０００４１）、潤禾材料

（深：３００７２７）跌逾２％。（ｄｗ）

