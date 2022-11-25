《經濟通通訊社２５日專訊》日前召開的國務院常務會議指出，適時適度運用降準等貨幣政
策工具，保持流動性合理充裕。專家表示，加大金融支持實體經濟力度，降準的必要性和緊逼性
在提升。四季度經濟在全年份量最重，應抓住時間窗口和時間節點，推動經濟回穩向上。
在降準預期下，銀行間市場資金價格還較上周明顯回落。Ｗｉｎｄ數據顯示，昨日（２４日
）銀行間存款類機構７天期回購加權平均利率（ＤＲ００７）已從１１月１７日的高點
２﹒１１％回落至１﹒８％附近；上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）中，隔夜
Ｓｈｉｂｏｒ已從１１月１６日的高點１﹒９３６％回落至１﹒０４４％。
從同業存單利率變動看，１１月１６日至２４日的１年期股份制銀行同業存單發行利率處在
２﹒５％水平，而３個月股份制銀行同業存單發行利率已從１１月１７日的高點２﹒４０１７％
回落至２４日的２﹒２７３３％。
華創證券研報指出，存單利率出現結構性差異，反映了市場預期的分化，即認為短期面臨的
不確定性因素更多，而對中長期經濟改善的前景較為確定。當下資金面再度寬鬆，一方面有繳稅
、雙十一過後季節性擾動下降，另一方面也有贖回壓力下人行對短期資金面呵護。預計短期資金
面維持寬鬆，中期利率仍有抬升壓力。（ｌｃ）
【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情