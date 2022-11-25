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AH股新聞

25/11/2022 11:52

《汽車新勢力》特斯拉因安全帶及軟件問題，內地召回逾８萬輛車

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據市場監管總局，特斯拉因安全問題向國家市場監督管理總局
備案召回計劃，包括因軟件問題召回近７萬量進口Ｍｏｄｅｌ　Ｓ、Ｍｏｄｅｌ　Ｘ電動汽車，
以及因安全帶安裝問題，召回超過１萬輛進口及國產Ｍｏｄｅｌ　３電動汽車。
　　根據文件，特斯拉將召回生產日期在２０１３年９月２５日至２０２０年１１月２１日期間
的部分進口Ｍｏｄｅｌ　Ｓ、Ｍｏｄｅｌ　Ｘ電動汽車，共計６７６９８輛。部分車輛由於軟件
問題，可能出現動力電池電壓感測回路反饋電壓與電磚真實電壓不一致，導致電池管理系統誤判
，車輛屏幕顯示「需要維修」、「安全停靠車輛」等警示，車輛會逐步停止動力輸出，極端情況
下可能增加車輛發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。
　　此外，召回生產日期在２０１９年１月１２日至１１月２２日期間的部分進口Ｍｏｄｅｌ　
３電動汽車，共計２７３６輛；生產日期在２０１９年１０月１４日至２０２２年９月２６日期
間的部分國產Ｍｏｄｅｌ　３電動汽車，共計１０１２７輛。原因是針對因售後維修和保養而拆
卸過第二排座椅中間安全帶的車輛，在服務中心重新安裝安全帶固定螺栓時，部分車輛中間安全
帶和左側安全帶卡扣裝置的固定部件可能未被穿入連接螺栓。這些車輛如果發生碰撞，安全帶將
無法發揮約束作用，增加乘員在事故中受傷的風險，存在安全隱患。（ｄｗ）

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