《經濟通通訊社２５日專訊》據市場監管總局，特斯拉因安全問題向國家市場監督管理總局

備案召回計劃，包括因軟件問題召回近７萬量進口Ｍｏｄｅｌ Ｓ、Ｍｏｄｅｌ Ｘ電動汽車，

以及因安全帶安裝問題，召回超過１萬輛進口及國產Ｍｏｄｅｌ ３電動汽車。

根據文件，特斯拉將召回生產日期在２０１３年９月２５日至２０２０年１１月２１日期間

的部分進口Ｍｏｄｅｌ Ｓ、Ｍｏｄｅｌ Ｘ電動汽車，共計６７６９８輛。部分車輛由於軟件

問題，可能出現動力電池電壓感測回路反饋電壓與電磚真實電壓不一致，導致電池管理系統誤判

，車輛屏幕顯示「需要維修」、「安全停靠車輛」等警示，車輛會逐步停止動力輸出，極端情況

下可能增加車輛發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。

此外，召回生產日期在２０１９年１月１２日至１１月２２日期間的部分進口Ｍｏｄｅｌ

３電動汽車，共計２７３６輛；生產日期在２０１９年１０月１４日至２０２２年９月２６日期

間的部分國產Ｍｏｄｅｌ ３電動汽車，共計１０１２７輛。原因是針對因售後維修和保養而拆

卸過第二排座椅中間安全帶的車輛，在服務中心重新安裝安全帶固定螺栓時，部分車輛中間安全

帶和左側安全帶卡扣裝置的固定部件可能未被穿入連接螺栓。這些車輛如果發生碰撞，安全帶將

無法發揮約束作用，增加乘員在事故中受傷的風險，存在安全隱患。（ｄｗ）

