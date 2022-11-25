《經濟通通訊社２５日專訊》鄭州富士康此前爆發暴力抗議事件，據外電報道，富士康為安

撫不滿的新入職員工，開始向選擇離職返鄉的員工，發放１萬元（人民幣．下同）遣散費，款項

將分兩次支付，以助員工順利返鄉。

鄭州科技園區有２０多萬名員工，其中許多來自河南省其他地區或外省。富士康替換離職員

工，但可能需要時間。

富士康此前聲明表示，廠區勞資糾紛肇因於電腦系統對新入職員工補貼政策產生的技術錯誤

，其道歉並保證實際工資與約定和官方招聘海報上的工資一致。

蘋果公司表示，已派出團隊在鄭州工廠坐陣，並檢視當地情況，又會與富士康密切合作，以

確保解決員工的疑慮。



＊工人不滿穩崗津貼要明年才發放＊



這次發生抗議活動的起因來自於工人發現富士康私自改動招工補貼金額，對工人的補貼政策

與當時公開招募資訊不符，原本的獎金發放時間被延遲。

富士康一開始發布的激勵政策指出，原本新進員工在職滿３０天額外享有３０００元穩崗津

貼，在職滿６０天，再獎勵３０００元，對於離職員工返鄉員工，再次入職將額外給予一次性關

愛補貼５００元。換算下來，每人月領超過萬元。但１１月２２日晚間，富士康公布合約內容，

變成明年３月１２日必須在職，且中途不能因為任何理由缺勤超過７天半，不然一分錢津貼都沒

有。工人表示，如果要拿到第二期３０００元獎金還要等到明年５月。（ｊｔ）



