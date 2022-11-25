《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１２％

，報３０８５﹒４６點，深綜指低開０﹒２４％，創業板指低開０﹒４３％，地產股造好，互聯

網股走低。

國務會議提及降準之後，官媒《中國證券報》今日頭版引述專家表示，加大金融支持實體經

濟力度，降準的必要性和緊迫性在提升，而為了保持流動性合理充裕，預計全面降準落地概率較

大；在降準預期下，銀行間市場資金價格還較上周明顯回落。

人民銀行進行８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠１３０億元，公開市場

本周共４０１０億元逆回購到期，當周實現淨回籠３７８０億元，不過關注今日盤後時段人行會

否宣布降準。

在金融支持房地產「１６條」發布後，交通銀行、農業銀行、中國銀行、工商銀行、建設銀

行、郵儲銀行相繼與房企簽訂戰略合作協議，根據公開信息整理，部分銀行對各房企授予的信貸

額度累計已達１２７５０億元。

鄭州富士康此前爆發暴力抗議事件，富士康稱勞資糾紛肇因於電腦系統對新入職員工補貼政

策產生的技術錯誤，公司道歉並保證實際工資與約定和官方招聘海報上的工資一致。據外電報道

，富士康為安撫不滿的新入職員工，開始向選擇離職返鄉的員工，發放１萬元遣散費，款項將分

兩次支付，助員工順利返鄉。（ｅｙ）

