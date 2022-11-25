《經濟通通訊社２５日專訊》內地疫情陰霾不散，單日新增新冠感染者數量突破３﹒２萬例

續創歷史新高，重點城市疫情此起彼伏。其中，廣州和重慶新增個案繼續居前、但增勢有所放緩

，北京新增陽性連升九日衝破１８００宗，石家莊病例數大幅跳增逾三倍，鄭州再現反彈。

不過市場靜待降準落地，滬綜指半日低開高走，收復三千一，半日收升０﹒３９％，報

３１０１﹒４３點，深成指跌０﹒３５％，創業板指跌０﹒８９％。交投再度萎縮，兩市半日成

交４５９３億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少２﹒９％，陸股通淨流入近３４億元

。

人民銀行進行８０億元７天期逆回購，今日淨回籠１３０億元。在上周稅期維穩加碼投放後

，公開市場本周轉為淨回籠３７８０億元。在政策釋放呵護信號後，資金面快速回暖，而國常會

再提降準，亦進一步緩和年末的流動性預期，跨月無憂，市場靜待降準落地。

官媒《中國證券報》今日頭版引述專家表示，加大金融支持實體經濟力度，降準的必要性和

緊迫性在提升，而為了保持流動性合理充裕，預計全面降準落地概率較大；在降準預期下，銀行

間市場資金價格還較上周明顯回落。



＊國有大行送大禮，地產股受鼓舞＊



根據過往慣例，在國務會議放風降準的當周星期五盤後，人行有可能宣布降準，銀行股向上

，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％，中

國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒２％。

正值「感恩節」，中國國有大行給房企送出授信「大禮包」。據統計，在金融支持房地產「

１６條」發布後，交通銀行、農業銀行、中國銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行相繼與房企

簽訂戰略合作協議，已為萬科（０２２０２）、龍湖（００９６０）、碧桂園（０２００７）等

至少１４家房企提供了１２７５０億元的意向性綜合授信。

滬深地產股連日獲力撐，新城控股（滬：６０１１５５）急升７﹒２％，萬科Ａ

（深：０００００２）漲６﹒１％，中華企業（滬：６００６７５）升６％，首開股份

（滬：６００３７６）升３﹒７％，招商積余（深：００１９１４）升３﹒５％。



＊隆基小幅下調單晶硅片價格，光伏股跌＊



英國政府指示各部門，停止在「敏感地點」安裝中國企業生產的閉路電視鏡頭，同時將現有

相關設備與政府部門的核心網絡中斷連接，並考慮徹底移除。英國公共組織多半使用中企海康威

視（深：００２４１５）或大華股份（深：００２２３６）的閉路電視攝影機。大華股份半日跌

０﹒３４％，報１１﹒８９元

光伏龍頭隆基綠能於１１月２４日調整單晶硅片價格，下調幅度為１﹒５９％。對於此次價

格下調的原因，相關人士表示，市場供需出現了變化。其他光伏上游股亦跌，天賜材料

（深：００２７０９）跌超２﹒７％，回天新材（深：３０００４１）跌３﹒７％，潤禾材料

（深：３００７２７）跌３﹒２％。（ｃａ）



