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AH股新聞

25/11/2022 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３９％，地產及銀行股助攻

　　《經濟通通訊社２５日專訊》內地疫情陰霾不散，單日新增新冠感染者數量突破３﹒２萬例
續創歷史新高，重點城市疫情此起彼伏。其中，廣州和重慶新增個案繼續居前、但增勢有所放緩
，北京新增陽性連升九日衝破１８００宗，石家莊病例數大幅跳增逾三倍，鄭州再現反彈。
　　不過市場靜待降準落地，滬綜指半日低開高走，收復三千一，半日收升０﹒３９％，報
３１０１﹒４３點，深成指跌０﹒３５％，創業板指跌０﹒８９％。交投再度萎縮，兩市半日成
交４５９３億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少２﹒９％，陸股通淨流入近３４億元

　　人民銀行進行８０億元７天期逆回購，今日淨回籠１３０億元。在上周稅期維穩加碼投放後
，公開市場本周轉為淨回籠３７８０億元。在政策釋放呵護信號後，資金面快速回暖，而國常會
再提降準，亦進一步緩和年末的流動性預期，跨月無憂，市場靜待降準落地。
　　官媒《中國證券報》今日頭版引述專家表示，加大金融支持實體經濟力度，降準的必要性和
緊迫性在提升，而為了保持流動性合理充裕，預計全面降準落地概率較大；在降準預期下，銀行
間市場資金價格還較上周明顯回落。
　
＊國有大行送大禮，地產股受鼓舞＊
　
　　根據過往慣例，在國務會議放風降準的當周星期五盤後，人行有可能宣布降準，銀行股向上
，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％，中
國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒２％。
　　正值「感恩節」，中國國有大行給房企送出授信「大禮包」。據統計，在金融支持房地產「
１６條」發布後，交通銀行、農業銀行、中國銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行相繼與房企
簽訂戰略合作協議，已為萬科（０２２０２）、龍湖（００９６０）、碧桂園（０２００７）等
至少１４家房企提供了１２７５０億元的意向性綜合授信。
　　滬深地產股連日獲力撐，新城控股（滬：６０１１５５）急升７﹒２％，萬科Ａ
（深：０００００２）漲６﹒１％，中華企業（滬：６００６７５）升６％，首開股份
（滬：６００３７６）升３﹒７％，招商積余（深：００１９１４）升３﹒５％。
　
＊隆基小幅下調單晶硅片價格，光伏股跌＊
　
　　英國政府指示各部門，停止在「敏感地點」安裝中國企業生產的閉路電視鏡頭，同時將現有
相關設備與政府部門的核心網絡中斷連接，並考慮徹底移除。英國公共組織多半使用中企海康威
視（深：００２４１５）或大華股份（深：００２２３６）的閉路電視攝影機。大華股份半日跌
０﹒３４％，報１１﹒８９元
　　光伏龍頭隆基綠能於１１月２４日調整單晶硅片價格，下調幅度為１﹒５９％。對於此次價
格下調的原因，相關人士表示，市場供需出現了變化。其他光伏上游股亦跌，天賜材料
（深：００２７０９）跌超２﹒７％，回天新材（深：３０００４１）跌３﹒７％，潤禾材料
（深：３００７２７）跌３﹒２％。（ｃａ）
　　

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