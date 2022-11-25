《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後續個別發展，滬綜指升０﹒４６％，報
３１０３﹒４點，滬深３００指數升０﹒５８％，深成指跌０﹒２６％。上海Ｂ股升０﹒１５％
，深圳Ｂ股跌０﹒４４％。（ｃａ）
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25/11/2022 13:27
《Ａ股行情》滬綜指午後仍升０﹒４６％，深成指跌０﹒２６％
《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後續個別發展，滬綜指升０﹒４６％，報
３１０３﹒４點，滬深３００指數升０﹒５８％，深成指跌０﹒２６％。上海Ｂ股升０﹒１５％
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