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AH股新聞

25/11/2022 13:27

《Ａ股行情》滬綜指午後仍升０﹒４６％，深成指跌０﹒２６％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後續個別發展，滬綜指升０﹒４６％，報
３１０３﹒４點，滬深３００指數升０﹒５８％，深成指跌０﹒２６％。上海Ｂ股升０﹒１５％
，深圳Ｂ股跌０﹒４４％。（ｃａ）

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