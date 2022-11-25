《經濟通通訊社２５日專訊》市場靜待人行降準落地，中資大行齊送「大禮包」托高房地產

，地產和金融板塊強勢揚升，「中字頭」股份大漲也幫助提振股市表現。惟內地疫情陰霾不散，

單日新增新冠突破３﹒２萬宗續創歷史新高，限制市場漲幅，滬深三大指數個別發展，滬綜指低

開高走，收復三千一整數關口，收升０﹒４％，報３１０１﹒６９點，不過按周只是累升

０﹒１４％。深成指則收跌０﹒４８％，創業板指更跌１﹒１２％。交投再度萎縮，兩市全日成

交７３９９億元（人民幣．下同），按日減少１﹒２％，是一個月以來新低，陸股通淨流入

７４﹒５２億元，連續三日淨流入。

人民銀行進行８０億元７天期逆回購，今日淨回籠１３０億元。公開市場全周收水３７８０

億元。國務會議提及降準，官媒《中國證券報》今日頭版引述專家表示，降準的必要性和緊迫性

在提升，而為了保持流動性合理充裕，預計全面降準落地概率較大。市場則紛預期人行降準

０﹒２５－０﹒５個百分點，釋放資金５０００億－１００００億元。人行上一次全面降準是在

今年４月２５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，釋出長期資金５３００億元。



＊國有大行授信馳援房企，地產股齊漲＊



海通證券研報稱，在堅持「房住不炒」的前提下，地產融資端暖風頻吹，地產行業有望邊際

轉好，在「保交樓」的框架指導下，竣工端有望率先恢復。加上十餘家房企收獲意向性綜合授信

總額近１﹒３萬億，六大國有銀行齊送融資大禮引爆地產股，首開股份（滬：６００３７６）漲

停，新城控股（滬：６０１１５５）、金地集團（滬：６００３８３）揚升近８％，萬科Ａ

（深：０００００２）升８﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）升５﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）升５﹒７％。

券商稱地產再出利好，消費建材需求有望提振。家具建材股走強，東方雨虹

（深：００２２７１）急升６﹒５％，北新建材（深：０００７８６）升３﹒８％，江山歐派

（滬：６０３２０８）漲３﹒２％，堅朗五金（深：００２７９１）升４﹒１％，歐派家居

（滬：６０３８３３）升３﹒１％。



＊寒潮來襲，煤炭板塊藉機揚＊



「中字頭」股票重新活躍，中國科傳（滬：６０１８５８）４連板，報１１﹒６２元人民幣

。中國交建（滬：６０１８００）升６％，中鐵裝配（深：３００３７４）升４﹒４％，中國中

鐵（滬：６０１３９０）升３﹒７％，中鋁國際（滬：６０１０６８）升２﹒２％，中國鐵建

（滬：６０１１８６）升２﹒４％。

中央氣象台預報１１月２６－３０日寒潮天氣將橫掃中國，大部地區氣溫暴跌，大部地區氣

溫將轉為較常年明顯偏低。寒潮來襲，煤炭板塊延續強勢，鄭州煤電（滬：６００１２１）漲停

，報５﹒６４元，潞安環能（滬：６０１６９９）急升６﹒７％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）揚３﹒７％，山西焦煤（深：０００９８３）、中國神華

（滬：６０１０８８）齊升３％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７７５﹒７８ ＋０﹒５０

上證綜合指數 ３１０１﹒６９ ＋０﹒４０ ３２５４﹒００

深證綜合指數 １９８４﹒１８ －０﹒７０ ４１４５﹒００

上證Ｂ股指數 ２８９﹒６６ ＋０﹒１７ １﹒００

深證Ｂ股指數 １１２０﹒８２ －０﹒２８ ０﹒５８

上證１８０指數 ８１０２﹒７１ ＋０﹒８４

上證３８０指數 ５７７１﹒４２ －０﹒４２

深證成份指數 １０９０４﹒２７ －０﹒４８

中小創新指數 ２３２９﹒７８ －１﹒４０

深圳創業板指數 ２３０９﹒３６ －１﹒１２

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