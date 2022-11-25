《經濟通通訊社２５日專訊》上證１８０指數半日升０﹒７１％，報８０９１﹒６９點，上

證３８０指數半日跌０﹒３３％，報５７７７﹒０１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８４﹒８９元，用３５﹒１１億

元或６﹒８％。

根據公開信息整理，郵儲銀行、工行、中行、交行對各房企授予的信貸額度累計已達

１２７５０億元。地產股連日獲力撐，新城控股（滬：６０１１５５）漲７﹒２％，萬業企業

（滬：６００６４１）升０﹒６％，首開股份（滬：６００３７６）升３﹒７％，中華企業

（滬：６００６７５）升近６％，保利發展（滬：６０００４８）升４﹒９％。

官媒《中國證券報》今日頭版引述專家表示，加大金融支持實體經濟力度，降準的必要性和

緊迫性在提升，預計全面降準落地概率較大。人行有可能宣布降準，銀行股偏升，工行

（滬：６０１３９８）、建行（滬：６０１９３９）、農行（滬：６０１２８８）、中行

（滬：６０１９８８）升超１％。

對於本輪「中字頭」及國企改革概念股的上漲，機構表示，從經營層面來看，國有上市企業

估值中樞有提升空間，且股息率具備較大吸引力，看好相關領域國有企業的進一步增長。中字頭

股票繼續領漲，中國科傳（滬：６０１８５８）４連板，報１１﹒６２元。中鋁國際

（滬：６０１０６８）漲５﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

