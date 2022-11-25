《經濟通通訊社２５日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒８４％，報８１０２﹒７１點，

上證３８０指數收跌０﹒４２％，報５７７１﹒４２點。

中央氣象台預報１１月２６－３０日寒潮天氣將橫掃中國，大部地區氣溫暴跌，大部地區氣

溫將轉為較常年明顯偏低。寒潮來襲，煤炭板塊延續強勢，鄭州煤電（滬：６００１２１）漲停

，潞安環能（滬：６０１６９９）急升６﹒７％，陝西煤業（滬：６０１２２５）揚３﹒７％。

官媒《中國證券報》今日頭版引述專家表示，降準的必要性和緊迫性在提升，預計全面降準

落地概率較大。人行有可能宣布降準，銀行股偏升，工行（滬：６０１３９８）、建行

（滬：６０１９３９）升近２％，農行（滬：６０１２８８）、中行（滬：６０１９８８）升超

１％。

對於本輪「中字頭」及國企改革概念股的上漲，機構表示，從經營層面來看，國有上市企業

估值中樞有提升空間，且股息率具備較大吸引力，看好相關領域國有企業的進一步增長。中字頭

股票繼續領漲，中國科傳（滬：６０１８５８）４連板，報１１﹒６２元。中鋁國際

（滬：６０１０６８）漲２﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

