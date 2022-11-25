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AH股新聞

25/11/2022 15:17

《滬股通》上證１８０收升０﹒８４％，上證３８０跌０﹒４２％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒８４％，報８１０２﹒７１點，
上證３８０指數收跌０﹒４２％，報５７７１﹒４２點。
　　中央氣象台預報１１月２６－３０日寒潮天氣將橫掃中國，大部地區氣溫暴跌，大部地區氣
溫將轉為較常年明顯偏低。寒潮來襲，煤炭板塊延續強勢，鄭州煤電（滬：６００１２１）漲停
，潞安環能（滬：６０１６９９）急升６﹒７％，陝西煤業（滬：６０１２２５）揚３﹒７％。
　　官媒《中國證券報》今日頭版引述專家表示，降準的必要性和緊迫性在提升，預計全面降準
落地概率較大。人行有可能宣布降準，銀行股偏升，工行（滬：６０１３９８）、建行
（滬：６０１９３９）升近２％，農行（滬：６０１２８８）、中行（滬：６０１９８８）升超
１％。
　　對於本輪「中字頭」及國企改革概念股的上漲，機構表示，從經營層面來看，國有上市企業
估值中樞有提升空間，且股息率具備較大吸引力，看好相關領域國有企業的進一步增長。中字頭
股票繼續領漲，中國科傳（滬：６０１８５８）４連板，報１１﹒６２元。中鋁國際
（滬：６０１０６８）漲２﹒２％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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