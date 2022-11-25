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AH股新聞

25/11/2022 11:35

《深股通》深成指半日跌０﹒３５％，中小創新指跌１﹒１１％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》深證成指半日跌０﹒３５％，報１０９１８﹒８１點，深證中
小創新指數半日跌１﹒１１％，報２３３６﹒６７點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１９﹒６３億元，用０﹒３７億
元或０﹒１％。
　　光伏龍頭隆基綠能於１１月２４日調整單晶硅片價格，下調幅度為１﹒５９％。對於此次價
格下調的原因，相關人士表示，市場供需出現了變化。其他光伏上游股亦跌，天賜材料
（深：００２７０９）跌超２﹒７％，回天新材（深：３０００４１）跌３﹒７％，潤禾材料
（深：３００７２７）跌３﹒２％。
　　中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，中國汽車出口目前以直接出口為主，在海外建廠等
其他競爭力方面有待觀察，不要盲目樂觀。新能源汽車概念股普挫，寧德時代
（深：３００７５０）跌１﹒１％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒５％，陽光電源
（深：３００２７４）跌２﹒７％。
　　固態電池概念股回落，天齊鋰業（深：００２４６６）跌２﹒３％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）跌２﹒２％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒７％，先導智能
（深：３００４５０）跌１﹒８％，國軒高科（深：００２０７４）跌２﹒６％，格林美
（深：００２３４０）跌０﹒７％，鵬輝能源（深：３００４３８）挫４﹒４％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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