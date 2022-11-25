《經濟通通訊社２５日專訊》深證成指半日跌０﹒３５％，報１０９１８﹒８１點，深證中

小創新指數半日跌１﹒１１％，報２３３６﹒６７點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１９﹒６３億元，用０﹒３７億

元或０﹒１％。

光伏龍頭隆基綠能於１１月２４日調整單晶硅片價格，下調幅度為１﹒５９％。對於此次價

格下調的原因，相關人士表示，市場供需出現了變化。其他光伏上游股亦跌，天賜材料

（深：００２７０９）跌超２﹒７％，回天新材（深：３０００４１）跌３﹒７％，潤禾材料

（深：３００７２７）跌３﹒２％。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，中國汽車出口目前以直接出口為主，在海外建廠等

其他競爭力方面有待觀察，不要盲目樂觀。新能源汽車概念股普挫，寧德時代

（深：３００７５０）跌１﹒１％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒５％，陽光電源

（深：３００２７４）跌２﹒７％。

固態電池概念股回落，天齊鋰業（深：００２４６６）跌２﹒３％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌２﹒２％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒７％，先導智能

（深：３００４５０）跌１﹒８％，國軒高科（深：００２０７４）跌２﹒６％，格林美

（深：００２３４０）跌０﹒７％，鵬輝能源（深：３００４３８）挫４﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

