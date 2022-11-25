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AH股新聞

25/11/2022 15:17

《深股通》深成指收跌０﹒４８％，中小創新指跌１﹒４％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》深證成指今日收跌０﹒４８％，報１０９０４﹒２７點，深證
中小創新指數收跌１﹒４％，報２３２９﹒７８點。
　　根據公開信息整理，郵儲銀行、工行、中行、交行對各房企授予的信貸額度累計已達
１２７５０億元。地產股連日獲力撐，中交地產（深：０００７３６）漲停，萬科Ａ
（深：０００００２）升８﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）升５﹒９％，招商積余
（深：００１９１４）升３﹒６％，金科股份（深：０００６５６）升２﹒９％。
　　光伏龍頭隆基綠能２４日調整單晶硅片價格，下調幅度為１﹒５９％。對於此次價格下調的
原因，相關人士表示，市場供需出現了變化。其他光伏上游股亦跌，天賜材料
（深：００２７０９）跌超３﹒８％，回天新材（深：３０００４１）跌４﹒６％，潤禾材料
（深：３００７２７）跌４﹒３％。
　　中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，中國汽車出口目前以直接出口為主，在海外建廠等
其他競爭力方面有待觀察，不要盲目樂觀。新能源汽車概念股普挫，寧德時代
（深：３００７５０）跌１﹒２％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒７％，陽光電源
（深：３００２７４）跌４﹒３％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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