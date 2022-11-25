《經濟通通訊社２５日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒５億元，用２９﹒５億元或５﹒７％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入７４﹒５２億元，連續三日淨流入。
（ｄｗ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
25/11/2022 15:17
《深股通》深股通額度全日用２９﹒５億元，外資連續三日流入
《經濟通通訊社２５日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒５億元，用２９﹒５億元或５﹒７％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入７４﹒５２億元，連續三日淨流入。
（ｄｗ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
上一篇新聞︰25/11/2022 15:26 《神州金融》內地個人養老金制度啟動實施，首批２３家銀行入圍
下一篇新聞︰25/11/2022 15:17 《深股通》深成指收跌０﹒４８％，中小創新指跌１﹒４％
25/11/2022 15:51 【內房困局】應對疫情衝擊，重慶５７家銀行房貸可延期還本付息
25/11/2022 15:17 《滬股通》滬股通額度全日用６８億元，外資流入７４﹒５億元
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰