《經濟通通訊社２５日專訊》在金融支持房地產「１６條」發布後，交通銀行、農業銀行、

中國銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行相繼與房企簽訂戰略合作協議。根據公開信息整理，

郵儲銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行對各房企授予的信貸額度累計已達１２７５０億元（

人民幣．下同）。

其中，工商銀行與１２家全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性

融資總額達６５５０億元。這１２家全國性房企包括中國海外發展（００６８８）、保利發展

（滬：６０００４８）、華潤置地（０１１０９）、招商蛇口（００１９７９）、深圳華僑城

（深：００００６９）、萬科集團（０２２０２）（深：０００００２）、金地集團

（滬：６００３８３）、綠城（０３９００）、龍湖集團（００９６０）、碧桂園

（０２００７）、美的置業（０３９９０）和金輝集團（０９９９３）。不過，在各大行密集公

布的戰略合作協議中，中國恒大（０３３３３）和融創中國（０１９１８）未在授信對象之內。

滬深地產股連日獲力撐，新城控股（滬：６０１１５５）漲３﹒６％，金地集團走高

２﹒８％，萬科Ａ升２﹒４％，萬業企業（滬：６００６４１）升２％，首開股份

（滬：６００３７６）升１﹒７％，招商積余（深：００１９１４）升１﹒６％，中華企業

（滬：６００６７５）升１﹒５％，大悅城（深：００００３１）、保利發展

（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）、華發股份（滬：６００３２５）等升

逾１％。（ｊｔ）

