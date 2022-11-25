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AH股新聞

25/11/2022 10:00

《Ａ股焦點》國有大行閃電授信逾萬億馳援房企，地產股逆市走強

　　《經濟通通訊社２５日專訊》在金融支持房地產「１６條」發布後，交通銀行、農業銀行、
中國銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行相繼與房企簽訂戰略合作協議。根據公開信息整理，
郵儲銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行對各房企授予的信貸額度累計已達１２７５０億元（
人民幣．下同）。
　　其中，工商銀行與１２家全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性
融資總額達６５５０億元。這１２家全國性房企包括中國海外發展（００６８８）、保利發展
（滬：６０００４８）、華潤置地（０１１０９）、招商蛇口（００１９７９）、深圳華僑城
（深：００００６９）、萬科集團（０２２０２）（深：０００００２）、金地集團
（滬：６００３８３）、綠城（０３９００）、龍湖集團（００９６０）、碧桂園
（０２００７）、美的置業（０３９９０）和金輝集團（０９９９３）。不過，在各大行密集公
布的戰略合作協議中，中國恒大（０３３３３）和融創中國（０１９１８）未在授信對象之內。
　　滬深地產股連日獲力撐，新城控股（滬：６０１１５５）漲３﹒６％，金地集團走高
２﹒８％，萬科Ａ升２﹒４％，萬業企業（滬：６００６４１）升２％，首開股份
（滬：６００３７６）升１﹒７％，招商積余（深：００１９１４）升１﹒６％，中華企業
（滬：６００６７５）升１﹒５％，大悅城（深：００００３１）、保利發展
（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）、華發股份（滬：６００３２５）等升
逾１％。（ｊｔ）

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