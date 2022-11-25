《經濟通通訊社２５日專訊》英國政府指示各部門，停止在「敏感地點」安裝中國企業生產

的閉路電視鏡頭，同時將現有相關設備與政府部門的核心網絡中斷連接，並考慮徹底移除。英國

公共組織多半使用中企海康威視（深：００２４１５）或大華股份（深：００２２３６）的閉路

電視攝影機。

這兩家公司的產品此前被控侵犯新疆維吾爾族人權。今年７月，６７名英國國會議員敦促倫

敦政府禁止販售或使用它們製造的監視設備。

英國政府的新命令並未徹底封殺兩家公司，但針對依中國法律必須與北京安全單位分享情報

的企業，英國政府不鼓勵在境內使用中國製造的「視訊監控系統」。



＊大華股份擬以７２１９萬美元出售海外子公司＊



大華股份擬計劃放棄海外市場。大華股份公告，為積極應對當前國際市場環境變化，結合公

司戰略及業務實際發展情況，董事會同意下屬全資公司大華歐洲與Ｓｋｙｗａｔｃｈ《股份購買

協議》，將大華歐洲持有的加拿大Ｌｏｒｅｘ、美國Ｌｏｒｅｘ、英國Ｌｏｒｅｘ共三家公司的

１００％股權，及公司持有的Ｌｏｒｅｘ商標等資產出售給Ｓｋｙｗａｔｃｈ，本次交易價款確

定為７２１９﹒２萬美元。

大華股份目前升０﹒２％，報１１﹒９５元人民幣；海康威視亦升０﹒５％，報３１﹒３７

元人民幣。（ｊｔ）

