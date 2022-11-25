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AH股新聞

25/11/2022 13:52

【ＦＯＣＵＳ】內房融資「緊箍咒」偃聲，樓市三疑團仍待解

　　【ＦＯＣＵＳ】小滴灌將變大放水。今年首三季僅增６６００億元（人民幣．下同）的房地
產開發貸款餘額，即將迎來井噴－－六大國有行近日密密與內房開發商簽署協議，擬馳援近
１﹒３萬億元，標誌自２０２０年吹奏的「三條紅線」融資緊箍咒暫歇。
　　不過，未來仍有三大問題待解：一，非「白名單」上的房企如何拆彈？二，面對債務到期高
峰將至，地方政府融資平台（ＬＧＦＶ）年初至今大手買地動作能否持續？三，樓市需求端有無
同樣的大規模刺激？
　
＊萬科、碧桂園或成最大贏家＊
　
　　兩年前被監管層稱為「金融風險最大灰犀牛」的房地產，似正置之死地而後生。看看龍頭內
房過去一個月的股價，龍湖（００９６０）升３０％、萬科（０２２０２）升２０％、潤地
（０１１０９）升１９％、中海外（００６８８）升１７％，碧桂園（０２００７）、綠城
（０３９００）更分別飆１２４％、８４％。
　　隨著人行、銀保監周三（２３日）正式公布「金融１６條」通知，要求金融機構全面支持房
地產業，工農中交建五大行及郵儲行相繼宣布，擬向至少１４家房企提供１２７５０億元意向性
綜合授信，相當於首三季新增房地產開發貸的近兩倍。其中，最闊氣的工行以６５５０億元居首

　　細看受益房企名單，除了國企中海、保利、潤地、首開、越秀榜上有名；混合制的萬科可謂
最大贏家，獲得全部６間銀行授信，累計獲３０００億元額度；被視作民營房企領頭羊的碧桂園
，則獲得三家銀行共１５００億元額度。
　
＊恒大、融創、ＬＧＦＶ仍臨拆彈＊
　
　　今次樓市政策大轉向，加上已預告的的降準，被視作當局面對本土疫情快速升溫，為第四季
經濟復甦關鍵期托底。值得留意的是，近日進入債務重組倒數的內房兩大負債王恒大及融創，雙
雙不在授信名單之列，類似的非「白名單」房企如何拆彈仍待解。
　　相比恒大、融創的１﹒９７萬億、９９７１億元總負債（截至去年中期），另一值得關注的
是近期在土地市場出盡風頭的地方政府融資平台。數據顯示，其首９月購地近２０００億元，以
江蘇無錫為例，ＬＧＦＶ購地佔土地出讓額的近６８％。不過，看似財大氣粗的買地動作被標普
視作難以持續，因加劇其金融風險。另有數據顯示，內地３１省市地方債餘額佔收入比例已接近
１２０％的警戒線，且未來５年面臨近１５萬億元的到期高峰。
　　第三個不確定性則是，國有大行領銜馳援內房保交樓，避免「爛尾樓」蔓延，但真正決定未
來樓市走向的仍是需求端，眼見首１０月商品住宅銷售額按年跌２８％，２０１４╱１５年式的
降息降準、降低首付、下調稅率、放寬公積金等連環出擊的強刺激會否重現？底牌揭盅恐正愈來
愈近。

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