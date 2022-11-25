《經濟通通訊社２５日專訊》廣東省的本土疫情持續，昨日（２４日）全省新增本土確診病

例３９５宗（廣州２５７宗，深圳２８宗）；新增本土無症狀感染者７５８４宗（廣州７２６７

宗，深圳１５宗）；另有４９７宗本土無症狀感染者轉確診病例。

廣州番禺區發布關於進一步加強社會面疫情防控措施的通告，２５日起全區所有餐飲服務單

位暫停堂食服務，可提供到店自取或外賣訂餐服務。校外培訓機構暫停線下教學，托管托育機構

暫停服務。



＊海珠區民眾衝關夜逃＊



廣州海珠區因新冠疫情封控逾半個月，周三（２３日）晚上出現大批居民衝破防疫關卡逃離

封控區，周邊地區村委要求居民近期暫不接納投親靠友，當局在連接海珠區的大橋和要道架設的

隔離帶，除了加裝鐵絲網，還砌起水泥牆，阻止封控區居民逃往他區。廣州警方表示，不理智行

為增加病毒擴散風險，將依法打擊。

位於海珠區南面的廣州番禺涌口村委會昨向村民發出的緊急通知，稱前晚至昨日凌晨，海珠

區發生惡性衝卡事件，大批海珠封控區內居民衝出封控區。通知要求各出租屋主馬上對自己的出

租屋進行人員排查，同時提出近期暫不得接納投親靠友者。如有發現新來人員，請各出租屋主馬

上報備，需對新來居住的人嚴格納入閉環管理。（ｃａ）

