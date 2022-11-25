《經濟通通訊社２５日專訊》國際評級機構穆迪發表聲明稱，近日多個社交平台上出現關於

穆迪正在退出中國市場的不實言論。穆迪仍在中國有較大規模的運營，並會繼續為中國的可持續

增長及中國市場的進一步發展作出積極貢獻。

穆迪在官方微信發布聲明稱，正如該公司在最近財報電話會議上宣布的決定，穆迪根據當前

和預期未來的經濟環境，現正採取措施調整全球人員布局。（ｃａ）

