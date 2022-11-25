《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）恒指高開１６０點，報１７６８４點。最高升

２３５點報１７７５９點，最低跌６點報１７５１７點。恒指收報１７６６０點，升１３７點或

０﹒７８％。

北水全日淨流出２４﹒９６億元，增加１１４２﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是碧桂

園（０２００７）、碧桂園服務（０６０９８）、三葉草生物（０２１９７）；淨賣出最多的依

次是盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、龍湖集團（００９６０）。

主板成交８６１﹒３１億元減少１０﹒６％。其中港股通成交２８９﹒２億元，佔總成交

３３﹒６％。



＊碧桂園獲郵儲行最多５００億元授信額＊



碧桂園與中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）簽約建立長期戰略合作關

係。此次合作，郵儲銀行將為碧桂園提供不超過５００億元（人民幣．下同）意向性授信額度，

授信範圍包括但不限於房地產開發貸款、並購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它

形式的資金融通等；以及為購買甲方及其控股、關聯的項目公司開發的房地產項目房屋的業主提

供按揭貸款授信。

據《華爾街見聞》引述消息報道，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持。

碧桂園升２０﹒４３％報２﹒８３元，北水淨買入３﹒３億元；碧桂園服務升１１﹒２１％

報１７﹒４６元，北水淨買入１﹒９億元；三葉草生物升２８﹒６７％報５﹒７元，北水淨買入

２０００萬元。

盈富基金升０﹒９１％報１７﹒７８元，北水淨賣出１２﹒４億元；騰訊控股跌０﹒５７％

報２８０﹒４元，北水淨賣出４﹒５億元；龍湖集團升１２﹒２１％報２１﹒０５元，北水淨賣

出１﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園 （０２００７） ３﹒３４

碧桂園服務 （０６０９８） １﹒８８

三葉草生物 （０２１９７） ０﹒２０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） －１２﹒３８

騰訊控股 （００７００） －４﹒４５

龍湖集團 （００９６０） －１﹒５１

美團 （０３６９０） －０﹒９９

工商銀行 （０１３９８） －０﹒９５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

