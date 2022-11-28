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AH股新聞

28/11/2022 16:26

【人行降準】連平：降準仍有空間，降到６％甚至以下都有可能

　　《經濟通通訊社２８日專訊》植信投資研究院院長連平日前在接受媒體採訪時表示，考慮到
明年中國經濟依然有下行的壓力，貨幣政策、財政政策將仍保持積極。
　　其中，財政政策積極的程度不會亞於最近幾年的平均水平。而貨幣政策可能進一步寬鬆。未
來降準仍有一定的空間，將取決於實體經濟、貨幣政策總體的政策方向。目前平均的水平是準備
金率在８﹒１％，未來降準可能會逐步降到６％甚至於６％以下。（ｌｃ）

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