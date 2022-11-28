《經濟通通訊社２８日專訊》植信投資研究院院長連平日前在接受媒體採訪時表示，考慮到

明年中國經濟依然有下行的壓力，貨幣政策、財政政策將仍保持積極。

其中，財政政策積極的程度不會亞於最近幾年的平均水平。而貨幣政策可能進一步寬鬆。未

來降準仍有一定的空間，將取決於實體經濟、貨幣政策總體的政策方向。目前平均的水平是準備

金率在８﹒１％，未來降準可能會逐步降到６％甚至於６％以下。（ｌｃ）

