《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指低開５７３點，報１７０００點。最高跌２０９點報
１７３６４點，最低跌７３９點報１６８３３點。恒指收報１７２９７點，跌２７５點或
１﹒５７％。
北水全日淨流入６６﹒３８億元，增加１８６﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１１８２﹒８７億元增加２４﹒８％。其中港股通成交３７２﹒３億元，佔總成交
３１﹒５％。
盈富基金跌１﹒４７％報１７﹒４２元，北水淨買入１８﹒５億元；恒生中國企業跌
１﹒４９％報５９﹒５４元，北水淨買入１０﹒６億元；美團升２﹒０５％報１３９﹒４元，北
水淨買入８﹒２億元。
騰訊控股跌１﹒１％報２７０元，北水淨賣出５﹒５億元；香港交易所跌２﹒９９％報
２７９元，北水淨賣出１億元；藥明生物跌０﹒８４％報４７﹒３５元，北水淨賣出０﹒６億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） １８﹒４６
恒生中國企業 （０２８２８） １０﹒５９
美團 （０３６９０） ８﹒１９
建設銀行 （００９３９） ２﹒４３
碧桂園 （０２００７） ２﹒１９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －５﹒４８
香港交易所 （００３８８） －１﹒０３
藥明生物 （０２２６９） －０﹒５７
李寧 （０２３３１） －０﹒２１
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