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AH股新聞

28/11/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒３８億元，買盈富沽騰訊

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指低開５７３點，報１７０００點。最高跌２０９點報
１７３６４點，最低跌７３９點報１６８３３點。恒指收報１７２９７點，跌２７５點或
１﹒５７％。
　　北水全日淨流入６６﹒３８億元，增加１８６﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１１８２﹒８７億元增加２４﹒８％。其中港股通成交３７２﹒３億元，佔總成交
３１﹒５％。
　　盈富基金跌１﹒４７％報１７﹒４２元，北水淨買入１８﹒５億元；恒生中國企業跌
１﹒４９％報５９﹒５４元，北水淨買入１０﹒６億元；美團升２﹒０５％報１３９﹒４元，北
水淨買入８﹒２億元。
　　騰訊控股跌１﹒１％報２７０元，北水淨賣出５﹒５億元；香港交易所跌２﹒９９％報
２７９元，北水淨賣出１億元；藥明生物跌０﹒８４％報４７﹒３５元，北水淨賣出０﹒６億元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１８﹒４６
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　１０﹒５９
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒１９
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　　２﹒４３
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　　２﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－５﹒４８
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒０３
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－０﹒５７
　　李寧　　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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