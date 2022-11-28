《經濟通通訊社２８日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）宣布，今收到
中國銀保監會核准劉加旺副行長任職資格，並自今日起就任。（ｒｈ）
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28/11/2022 18:17
農業銀行（０１２８８）：中國銀保監會核准劉加旺任職副行長
《經濟通通訊社２８日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）宣布，今收到
中國銀保監會核准劉加旺副行長任職資格，並自今日起就任。（ｒｈ）
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