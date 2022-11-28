《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
多地布局未來產業，培育壯大新增長極
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今年以來，深圳、上海、南京等地紛紛出台發展未來產業行動方案或計劃。專家表示，謀劃發展
新賽道，加快布局未來產業，有利於培育壯大中國經濟新增長極，未來產業的發展能級整體躍升
將產生巨大經濟價值，塑造發展新動能新優勢。
前１０月工業企業利潤結構繼續改善
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國家統計局２７日發布數據顯示，１－１０月份，全國規模以上工業企業營業收入同比增長
７﹒６％。工業企業利潤結構繼續改善，裝備製造業利潤明顯回升，汽車行業今年累計利潤同比
增速首次由降轉增。
維護市場秩序，零容忍信號持續釋放
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今年前１０個月，中證監累計作出２４９份行政處罰決定，罰沒款累計１５﹒３８億元人民幣；
１１月１日至２７日，約２０家上市公司收到證監會立案告知書，創出今年以來月度新高；多起
債券市場違法違規案件取得新進展，執法力度持續加大……
《上海證券報》
前１０月工業企業利潤結構繼續改善
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國家統計局２７日發布數據，１至１０月，全國規模以上工業企業實現營業收入同比增長
７﹒６％；實現利潤總額同比下降３％，利潤降幅較１至９月擴大０﹒７個百分點，但利潤的行
業結構繼續改善，裝備製造業利潤連續６個月回升。
金融「活水」流向實體經濟最需要的地方
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多家銀行保險機構表示，未來，要深刻認識金融工作的政治性、人民性，堅定不移走中國特色金
融發展之路，加大支持實體經濟力度，聚焦高質量發展重點領域和薄弱環節，以高質量金融服務
助推經濟社會高質量發展。
深證１００ＥＴＦ期權上市工作啟動
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中證監２５日宣布啟動深證１００ＥＴＦ期權上市工作，按程序批准深交所上市深證
１００ＥＴＦ期權。這將是境內首隻基於深證１００指數的場內衍生品，也是首隻面向創新藍籌
股票的期權品種。
《證券時報》
前１０月工業企業利潤結構優化
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國家統計局２７日公布最新規模以上工業企業效益狀況。受國內疫情散發多發、工業生產者出廠
價格同比由漲轉降等因素影響， １－１０月，規模以上工業企業利潤同比下降３％， 且降幅
較１－９月降幅有所擴大。
年內全國累計辦理出口退免稅逾１﹒６萬億
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稅務部門持續加快出口退稅進度，服務外貿穩增長。今年１月１日至１１月１０日，全國累計辦
理出口退（免）稅１﹒６４萬億元人民幣，同比增長１４﹒９％，為中國外貿出口穩定增長提供
了有力支持。
農信改制需去除慣性思維
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近期，多地陸續明確深化自身農信系統改革的方案。其中，組建農商聯合銀行這一模式已在浙江
正式落地，河南、遼寧陸續公開表示，將尋求這一方面的努力。（ｌｃ）
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