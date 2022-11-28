《經濟通通訊社２８日專訊》內地市民對過度防疫的不滿開始爆發，有核酸公司遭人起底引

發「播毒」恐慌。蘭州有屋苑大樓被封多日，業主們後來發現樓內竟無一人對核酸檢測呈陽性，

於是下樓抗議要求解封，最後竟然發現為他們做核酸檢測的人員中，有兩人竟感染新型冠狀病毒

，激發民憤。

據內媒最新報道，蘭州一家核酸檢測公司被指將檢測呈陽性人員錯誤錄入至陰性人員名單，

遭當地政府通報及「嚴肅處理」，但未知「出錯」問題是否和陽性員工為居民做檢測的事件有關

，通報亦五提及任何處罰決定。被通報的公司名為蘭州核子華曦實驗室，監事張珊珊被指在全國

註冊了３５間核酸檢測機構，包括北京、深圳、鄭州等，基本上「哪裏有她的公司，哪裏疫情爆

發」。

在群眾反對過度抗議情緒愈來愈大的當下，當局或加強對核酸公司監測，以平息外界不滿。

核酸檢測概念股今早普跌，曾有高層被指「播毒」受查的金域醫學（滬：６０３８８２）現價瀉

２﹒９％，新開源（深：３００１０９）跌２﹒８％，達安基因（深：００２０３０）挫

２﹒６％，華測檢測（深：３０００１２）跌２﹒３％，迪瑞醫療（深：３００３９６）跌

１﹒８％，華大基因（深：３００６７６）跌１﹒６％，報５７﹒８９元；凱普生物

（深：３００６３９）跌１﹒２％。（ｅｙ）

