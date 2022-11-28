《經濟通通訊社２８日專訊》人行宣布降準未能挽救市場信心，在防疫形勢愈發嚴峻、民眾
不滿聲浪漸大的情況下，Ａ股現跌１﹒５％，港股在內房內險板塊拖累下更挫３％。滬深券商板
塊急挫，中國銀河（滬：６０１８８１）跌４﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）挫
３﹒６％，中信建投（滬：６０１０６６）跌３﹒５％，中銀證券（滬：６０１６９６）跌
３﹒２％，廣發証券（深：０００７７６）跌２﹒９％，中信証券（滬：６０００３０）跌
２﹒３％。（ｅｙ）
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28/11/2022 10:26
《Ａ股焦點》降準救市不靈，銀證Ａ光證Ａ挫４％，信証Ａ跌２％
《經濟通通訊社２８日專訊》人行宣布降準未能挽救市場信心，在防疫形勢愈發嚴峻、民眾
不滿聲浪漸大的情況下，Ａ股現跌１﹒５％，港股在內房內險板塊拖累下更挫３％。滬深券商板
塊急挫，中國銀河（滬：６０１８８１）跌４﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）挫
３﹒６％，中信建投（滬：６０１０６６）跌３﹒５％，中銀證券（滬：６０１６９６）跌
３﹒２％，廣發証券（深：０００７７６）跌２﹒９％，中信証券（滬：６０００３０）跌
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