《經濟通通訊社２８日專訊》內地上市公司治理問題仍有待改善，不少上市公司實控人仍當

公司是自家小金庫，隨意佔用公司資金傷害小股東利益。從事電路板材料生產的金安國紀

（深：００２６３６），本月稍早時候公布以子公司名義，斥資７５５５萬元人民幣在上海閔行

區購買一幢別墅，其建築面積達到４４３平方米，比一個標準籃球場還要大，引發爭議。

深交所發出關注函，要求金安國紀說明是否向特定對象輸送利益及損害上市公司利益。金安

國紀現價跌１﹒６％，報７﹒８８元人民幣。

金安國紀突然在上海買下豪宅所為何事，公司當時解釋是為綜合辦公業務，包括產品推廣、

客戶接待、業務洽談等，但內媒引述房產物業方稱該房產僅限個人住宅使用，不可用於辦公，而

且公司總部明明就在上海，外界質疑有甚麼業務不能在寫字樓談，一定要在別墅談？

深交所要求金安國紀補充披露購置標的房產的原因及必要性，並結合標的房產的房地產權證

及購房合同載明的房屋性質、規劃用途等，說明標的房產的性質及用途是否與公司前期披露內容

一致。此外，深交所還要求金安國紀詳細說明購置標的房產的具體決策過程，並說明決策過程是

否審慎、是否存在向特定對象輸送利益及損害上市公司利益的情形。（ｅｙ）

