《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局昨日（２７日）公布，受國內疫情散發多發、工業

生產者出廠價格同比由漲轉降等因素影響，１－１０月，全國規模以上工業企業利潤總額

６﹒９８萬億元（人民幣．下同），同比下降３％，且降幅較１－９月擴大０﹒７個百分點。不

過，部分中下游行業利潤回升明顯，工業企業利潤結構不斷優化，其中裝備製造業利潤連續６個

月回升，汽車行業今年累計利潤同比增速首次由降轉增；電熱氣水業利潤增長加快，電力行業成

為拉動工業企業利潤增速回升最多的行業。

數據顯示，１－１０月，全國規模以上工業企業實現營業收入１１１﹒７８萬億元，同比增

長７﹒６％；發生營業成本９４﹒８４萬億元，增長８﹒９％；營業收入利潤率為６﹒２４％，

同比下降０﹒６８個百分點。

規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額２﹒２６萬億元，同比增長１﹒１％；股

份制企業實現利潤總額５﹒０９萬億元，下降２﹒１％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額

１﹒６６萬億元，下降７﹒６％；私營企業實現利潤總額１﹒９６萬億元，下降８﹒１％。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，總體看，工業企業利潤下降，結構繼續改善，部分

中下游行業利潤回升明顯。但也要看到，近期國內疫情散發多發，世界經濟衰退風險加劇，工業

企業效益恢復面臨較大壓力。下一步，要確保產業鏈供應鏈穩定暢通，加快釋放消費需求，落實

落細惠企紓困政策，推動工業經濟持續穩定恢復。

