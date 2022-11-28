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AH股新聞

28/11/2022 09:05

【新冠肺炎】上海昨增新冠陽性病例１４４例，２６地升高風險

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海衛健委通報，昨日（２７日）上海新
增本土新冠肺炎確診病例１６例和無症狀感染者１２８例，其中３例確診病例和１例無症狀感染
者在社會面發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例４例和無症狀感染者５３例。根據疫情所涉
區域，上海２６個區域劃為疫情高風險區。
　　自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者２３９１例。目前上海共有高風險地區８１
處。

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