《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海衛健委通報，昨日（２７日）上海新

增本土新冠肺炎確診病例１６例和無症狀感染者１２８例，其中３例確診病例和１例無症狀感染

者在社會面發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例４例和無症狀感染者５３例。根據疫情所涉

區域，上海２６個區域劃為疫情高風險區。

自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者２３９１例。目前上海共有高風險地區８１

處。

