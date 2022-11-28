《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京衛健委通報，１１月２７日０時至

２４時，北京新增８４０例本土確診病例和３０４８例無症狀感染者，其中４７４例為社會面篩

查人員。新增２８例本土疑似病例。本輪疫情，北京累計新增感染者已經突破兩萬例。近日新增

感染者人數仍在高位，已連續兩天新增超過４０００。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京新增病例數增速尚無緩解趨勢，首都疫情防控形勢

更加嚴峻。北京市衛健委新聞發言人王小娥介紹，北京正進一步完善醫療服務保障，指定臨床專

科齊全、綜合救治能力強的醫院作為各區涉疫風險人員救治定點醫院和定點發熱門診，有專人負

責涉疫重點人員２４小時接診、轉診。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾表示，北京本輪疫情的主要毒株是奧密克

戎ＢＦ﹒７。作為奧密克戎變異株的一種，ＢＦ﹒７的傳染性太強，德爾塔的Ｒ０是５－６，奧

密克戎超過了１０。且奧密克戎免疫逃逸能力更強，喜歡在上呼吸道繁殖，這意味著感染者能夠

通過說話、咳嗽，感染給更多的病例，周圍的人更容易傳染上，奧密克戎輕症較多，也容易降低

警惕性。此外，奧密克戎感染後１天就可排毒，兩三天就可出現第二代病例，因此依以前的檢測

頻率可能漏掉一些人，檢出陽性的時候已經造成了傳播。

