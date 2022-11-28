《經濟通通訊社２８日專訊》廣州市衛生健康委公布，２８日上午８時至２９日上午８時，

除海珠、番禺、天河、白雲４個區外，廣州其餘７個區引導群眾按需檢測，長期居家老人、每日

網課學生、居家辦公者等無社會面活動人員，如果沒有外出需求，可以不參加全員核酸篩查，減

少人群聚集感染風險，節約全市核酸資源。（ｃｔ）

