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AH股新聞

28/11/2022 12:45

【新冠肺炎】廣州：節約資源，７區老人、網課學生等免全員核酸

　　《經濟通通訊社２８日專訊》廣州市衛生健康委公布，２８日上午８時至２９日上午８時，
除海珠、番禺、天河、白雲４個區外，廣州其餘７個區引導群眾按需檢測，長期居家老人、每日
網課學生、居家辦公者等無社會面活動人員，如果沒有外出需求，可以不參加全員核酸篩查，減
少人群聚集感染風險，節約全市核酸資源。（ｃｔ）

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