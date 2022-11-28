《經濟通通訊社２８日專訊》內地疫情持續升溫，２６日新增逾３﹒９萬宗本土病例，較前

一日公布的多約５０００宗。廣東仍佔最多，新增逾９０００宗本土個案，近９３％來自廣州市

。個案第二多的重慶，新增８８６１宗本土病例。正在當地調研疫情的國務院副總理孫春蘭表示

，不斷新增陽性感染者說明社區疫情傳播鏈仍未完全阻斷，必須提高轉運效率，爭取２４小時內

完成核酸篩查結果，暢通消防、救生通道，防止發生次生問題。

北京新冠疫情未見緩和，２６日有超過４３００宗本土感染個案。

深圳收緊防控措施，所有餐飲場所、健身中心、戲院及博物館等密閉場所，最多只能接待一

半人流，進入小區、城中村、超市、寫字樓等，要持有２４小時核酸陰性證明。



＊風險區域人員５日陰性可撤離廣州＊



廣州市衛健委表示，除海珠區外，番禺和天河近日疫情發展較快，天河在部分區域強化疫情

防控措施，暫停公共交通，減少人員流動。市政府有序安排風險區域人員離開，居民只要連續５

日核酸陰性、健康碼綠碼、所在大廈連續３日無新增病例等，居民接受３日集中健康監測後，就

可閉環轉運到市內外目的地。另外，全市部分單位、機構亦落實企業閉環生產管理模式，申請「

白名單」和「集體碼」管理，正有序復工復產。



＊烏魯木齊、鄭州逐步復常＊



烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究決定，從２８日開始，在嚴格落實各項疫情防控措施的

前提下，逐步有序恢復鐵路、民航和公交車、出租車等城市公共交通。

鄭州市疫情防控指揮部社會防控部執行副部長李洪濤表示，３０日轉入常態化動態清零，城

市的生產生活秩序將陸續恢復。（ｃｔ）



