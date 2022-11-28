《經濟通通訊社２８日專訊》內地新冠疫情持續升溫，抗疫形勢依然嚴峻，多城市在周末出

現反封控抗議活動。新華社在今日連發三條疫情防控的評論，稱中國疫情防控正面臨前所未有的

壓力，要堅持三個堅定不移，並提出要完善方艙、堅持科學精準防疫。

評論指，「三個堅定不移」是制勝法寶，包括堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移

落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

文章稱，當前要以快制快，加快局部聚集性疫情處置；要加強防控能力建設，把防控的人力

物資備足備齊，做好疫情應對準備；要及時完善防控措施，加大對病毒變異的研究，同步做好群

眾基本生活保障和生活物資供應，保障看病就醫需求。文章指，要緊緊依靠人民群眾打好人民戰

爭，疫情防控形勢越是嚴峻複雜，越要及時主動回應社會熱點關切，築牢群防群控防線。



＊全力加快建設方艙＊



新華社《方艙無小事》的評論文章指，要全力加快建設，統籌做好硬件、物資和人員準備，

完善水、電、廁所、取暖等基礎設施條件。文章提到不少方艙醫院是由會展中心、體育場館等臨

時改造而來，在硬件設置、物資準備和人員安排等方面，因時間倉促還沒能完全到位。要及時聽

取患者意見，加大物資調配、統籌各方力量，予以調整和改進。

在《盡最大努力為老百姓提供方便》的評論中指出，要千方百計地提升常態化防控工作的科

學性、精準性，統籌做好防疫管理和服務保障；要把百姓需求真正放心上，解決好百姓的關心事

、關切事，耐心細致周到做好群眾服務工作，讓廣大人民群眾理解、支持、配合，凝聚起疫情防

控基層一線的強大合力。（ｄｗ）

