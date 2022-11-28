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AH股新聞

28/11/2022 11:55

《汽車新勢力》據報小鵬汽車計劃自研電池，前寶馬電池工程師加入

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內媒《３６氪》從多位行業知情人士處獲悉，繼蔚來
（０９８６６）之後，小鵬汽車（０９８６８）也將自研電池提上議程，據報小鵬的電池研發團
隊目前有百人左右，已招募前寶馬高級電池工程師仲亮負責，後者在小鵬汽車職位是電池技術高
級總監，加入已超過半年。
　　消息人士表示，目前小鵬也已和上游材料供應鏈有不少溝通。相對蔚來要在２０２４年將自
研電池交付上車，小鵬的目標相對溫和，自研電池初步的落地期限在５年左右。（ｄｗ）

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